Правоохранители назначили проверку после обнаружения сотни трупов животных в Якутске

Якутск, 9 марта. Волонтеры обнаружили в Якутске закрытый контейнер с сотней трупов животных с перерезанным горлом. Страшная находка была сделана в пункте передержки собак и кошек.

Сотрудники пункта передержки объяснили волонтерам, что животные болели бешенством и решение об их умерщвлении принял департамент ветеринарии Якутии. Мэр Якутска Сардана Авксентьева отреагировала на эту ситуацию и направила запрос в полицию, она попросила дать правовую оценку произведенным действиям, передает телеканал «360».

«Я, пожалуй, больше других заинтересована, чтобы в Якутске соблюдалось законодательство как о защите здоровья граждан, так и о защите животных», — сообщила Сардана Авксентьева.

Авксентьева заявила, что мэрия не имеет никакого отношения к инциденту. Решения об умерщвлении животных не входят в зону ответственности мэрии. Этими вопросами занимается специальная комиссия ветеринарной службы.

Мэр Якутска оповестила о случившемся представителей городской прокуратуры. В свою очередь пресс-служба МВД Якутии сообщила, что правоохранители уже устанавливают обстоятельства случившегося.