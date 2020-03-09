Москва, 9 марта. Тенденциозное следствие по делу о крушении рейса MH17 завершится приговором лицам, которых «назвали виновными через час после трагедии». Такое мнение выразил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале он написал, что судебное решение будет вынесено на основании недостоверных доказательств, взятых из социальных сетей, видео- и аудиозаписей сомнительного происхождения, а также «показаний неизвестных свидетелей».

«Решение по катастрофе рейса МН17 предсказать несложно. <…> Приговор вынесут тем лицам, которых назвали виновными «через час после трагедии», — уверен Малькевич.

Общественник напомнил, что согласно резолюции Совбеза ООН, соавтором которой была российская сторона, следственная группа должна была регулярно докладывать о ходе разбирательства. В нарушение документа следователи не представили ни одного отчета.

Кроме того, Малькевич обратил внимание на то, что к участию в следствии не была приглашена Малайзия, чей самолет потерпел крушение, что вызывает дополнительные вопросы.

«Получается, что Запад вместо международного права изобретает в отношении России правила, которые удобны им самим — и заставляют потом всех в это верить», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing. Уже через полчаса после начала заседание было прервано из-за технических проблем, передавала «Газета.ру».