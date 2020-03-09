Три новых случая коронавируса выявили в Москве

Москва, 9 марта. Еще три случая нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировали в российской столице за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все зараженные в течение последних двух недель посещали Италию. Сейчас заболевших поместили в инфекционные боксы. Кроме того, специалисты определили круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Этих людей обследуют и поместят под медицинское наблюдение.

На данный момент число зафиксированных в России случаев COVID-19 достигло 20. Среди зараженных были два гражданина Китая (они уже выздоровели). Также инфекцию подхватили один итальянец и 17 россиян, приехавших из Италии. Помимо Москвы, случаи коронавируса выявлены в Белгородской и Калининградской областях, пишет НСН. Кроме того, заразившиеся находятся в Липецке, Петербурге и Нижнем Новгороде.

Первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В КНР число зараженных перевалило за 80 тысяч, а число жертв превысило 3 тысячи человек. В Италии зарегистрировано уже более 7 тысяч зараженных и свыше 360 смертей. В связи с этим итальянские власти ввели карантин на севере и в центре страны, передает «Царьград».

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса продлится до июня. При этом исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан не согласен с китайским экспертом — он уверен, что ждать окончания эпидемии летом не стоит, пишет Infox.ru.