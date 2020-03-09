Вашингтон, 9 марта. Один из сотрудников НАТО заболел китайской коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.

Заболел работник, который несет службу в штаб-квартире организации. В сообщении говорится, что он вернулся из командировки в Италию и обратился за помощью к врачам после того, как почувствовал себя плохо. По данным пресс-службы НАТО, в настоящее время сотрудник находится дома в изоляции.

«Через несколько минут после получения результата все его непосредственные коллеги по работе были проинформированы. Они работали из дома в конце прошлой недели и продолжают это делать», — подчеркивается в заявлении НАТО.

В сообщении отмечается, что Альянс пообещал принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. НАТО поддерживает тесные контакты с бельгийскими властями.

«У НАТО имеются надежные меры и планы по непрерывности деятельности, обеспечивающие продолжение нашей основной работы», — заметили в НАТО.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в штатах Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния. COVID-19 затронул уже 28 штатов.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что распространение по всему миру новой коронавирусной инфекции продолжится до июня. По его словам, «упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта на импорт».