Критики составили рейтинг фильмов о Джеймсе Бонде

Москва, 9 марта. Журналисты британского издания Independent — Адам Уайт и Александра Полллард — составили рейтинг фильмов о Джеймсе Бонде.

Лучшим фильмом, по мнению обозревателей, стал «Из России с любовью», вышедший в 1963 году. Это вторая картина франшизы и второе появление Шона Коннери на экране в образе агента 007.

В пятерку лучших фильмов также попали «Голдфингер» (третья часть бондианы все с тем же Коннери), «На секретной службе Ее Величества», где британского суперагента впервые сыграл Джордж Лазенби, «Искры из глаз» с Тимоти Далтоном и «Живи и дай умереть другим» с Роджером Муром.

Худшей частью бондианы кинокритики назвали «Умри, но не сейчас». Эту картину об агенте 007, роль которого исполнил Пирс Броснан, зрители увидели в 2002 году. Обозреватели забраковали фильм за нелепые эпизоды, в том числе с появлением машины-невидимки.

Лучшим фильмом о британском суперагенте, костюм которого примерил на себя Дэниэл Крэйг, посчитали «Казино «Рояль», вышедший на большие экраны в 2006 году. Этот фильм занял восьмое место в списке.

Двадцать пятый фильм о Бонде — «Не время умирать». Главную роль в нем вновь исполнил Крэйг, в картине также заняты Рами Малек, Рэйф Файнс, Кристоф Вальц. Картина должна была выйти в прокат в апреле, однако из-за вспышки коронавируса премьеру перенесли на ноябрь.