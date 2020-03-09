Коронавирус выявили у гражданина России в ОАЭ

Абу-Даби, 9 марта. Коронавирус выявили у гражданина России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщило информационное агентство WAM со ссылкой на Минздрав ОАЭ.

Всего в ОАЭ зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19.

«В числе зараженных четверо эмиратцев, трое итальянцев, двое бангладешцев, двое непальцев, россиянин, индиец и сириец», — говорится в сообщении Минздрава страны.

В министерстве подчеркнули, что все новые случаи выявили после обследования тех, кто контактировал с заболевшими ранее.

В начале весны коронавирус диагностировали у двух российских спортсменов, принимавших участие в многодневной велогонке «Тур ОАЭ». Финальные этапы соревнований отменили, когда COVID-19 выявили у велогонщиков из Италии.

Напомним, первые случаи коронавируса зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В Китае жертвами инфекции стали уже более 3,1 тысячи человек, а общее число заразившихся в стране превысило 80 тысяч.

Помимо КНР, эпидемия коронавируса началась в Италии. Здесь число летальных исходов составило более 360, а количество заразившихся приближается к показателю 7,5 тысячи. В связи с распространением коронавируса власти Италии объявили карантин сразу в 14 провинциях, пишет Infox.ru.

В общей сложности COVID-19 затронул более 100 стран. Ранее китайский эксперт предположил, что эпидемия коронавируса продлится до конца июня, сообщает «Царьград».

В России зарегистрировано 20 случаев COVID-19. Отмечается, что 17 зараженных приехали из Италии.