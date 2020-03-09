Три автобуса с сирийскими наемниками ПНС выехали из города Злитен в Триполи

Злитен, 9 марта. Три больших пассажирских автобуса, набитых наемниками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, переброшенными Турцией из сирийского Идлиба на территорию североафриканского государства, направились сегодня утром, 9 марта, из города Злитен в сторону Триполи. Об этом сообщил один из местных жителей населенного пункта, расположенного восточнее ливийской столицы, на своей странице в соцсети Facebook.

Стоит отметить, что мирные жители оккупированных боевиками марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа населенных пунктов, в том числе и Триполи, все чаще сообщают о больших скоплениях сирийских джихадистов или об их перемещении. Примечательно, что это совпало со значительным обострением ситуации в окрестностях ливийской столицы, где террористы ПНС совершают провокации против сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

Очевидно, что переброска Турцией наемников, завербованных в Сирии из рядов запрещенных в России террористических группировок, на ливийскую территорию создает опасную ситуацию, при которой практически на нет сводится мирный политический процесс урегулирования кризиса в Ливии. Это обусловлено тем, что зачастую протурецкие боевкики, пользуясь безразличием оккупационного режима в Триполи, ведут себя крайне агрессивно по отношению к мирному населению. Кроме того, сирийские джихадисты ПНС чаще других членов преступных бандформирований Файеза Сарраджа совершают нападения на позиции ЛНА.

Анкара за счет переброски наемников в Ливию и незаконных поставок оружия в обход эмбарго ООН провоцирует дальнейшую эскалацию ливийского кризиса. Турции необходимо продолжение кровопролития в этой стране ради собственных геополитических региональных интересов, перемирие враждующих сторон не устраивает турецкие власти.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, каким образом Турция доставляет в Ливию оружие, боеприпасы и боевую технику в качестве военной помощи триполитанскому режиму.