Ученые разработают метод определения заболеваний мозга по почерку

Москва, 9 марта. Ученые хотят разработать метод, который позволит диагностировать заболевания мозга по почерку человека. Исследованиями в этой области займутся специалисты из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

По словам ученых, медицинское оборудование не всегда способно определить патологию человеческого мозга на ранних стадиях, передает РИАМО.

«Ученые смогут по почерку пациента определять начало развития деменции — для этого будет использован особый алгоритм», — говорят ученые.

Фиксировать отклонения в работе мозга можно будет после написания пациентом текстов с помощью ручки или карандаша. Отмечается, что в разработке нового метода примут участие ученые из Финляндии и Великобритании. Если все получится, то у больных можно будет подтвердить наличие атеросклероза сосудов и деменции.

Исследователи полагают, что почерк человека определяется состоянием коры мозга, потому что именно от нее зависит координация и точность движений. Если у человека есть заболевание, то оно будет влиять на пластичность движений при письме, говорится в сообщении «Пятого канала».