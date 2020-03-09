Сенатор Клинцевич назвал экспорт российского оружия методом сдерживания «мирового зла»

Согласно отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), совокупный экспорт оружия России и США составляет почти 57% от общемирового. При этом больше половины (55%) своего вооружения РФ поставляет в Индию, Китай и Алжир — в то время как основным потребителем американского являются в общей сложности 96 стран. Особо рьяно своими смертоносными поставками Вашингтон снабжает Ближний Восток — и, в частности, Саудовскую Аравию, подогревая тем самым конфликтную ситуацию в регионе.

В то же время оружие, продаваемое Москвой — это стабилизатор международных отношений, считает первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что страны, покупающие российское вооружение, бонусом приобретают также и суверенитет.

«21% от общемирового экспорта оружия — это очень много, — считает собеседник ФАН. Но мы можем и должны иметь еще большую долю. Ведь помимо колоссальной пользы для экономики РФ мы получаем целый ряд стран на карте мира, которые имеют возможность противостоять нападкам на свою независимость со стороны коллективного Запада и не допустить вмешательство в свои внутренние дела».

Именно поэтому американцы так стараются чинить препятствия нашей стране к тому, чтобы мы продолжали продавать свои «источники суверенитета» за границу, уверен Клинцевич.

«Попытки глобального доминирования со стороны Соединенных Штатов укрепляют однополярный мир и создают им безграничные возможности для действий в духе «мирового жандарма». Они прикрываются этим имиджем, на деле провоцируя локальные конфликты в разных точках планеты с целью укрепления своей собственной экономики», — заявил парламентарий.

В то же время, заметил собеседник ФАН, Российская Федерация — это гарант стабильности на планете, который обеспечивает ее в том числе экспортом своего качественного вооружения.

«Таким образом сдерживается мировое зло, которое представляют собой оружие и внешняя политика Соединенных Штатов», — убежден Клинцевич.

Также сенатор рассказал, какие именно «продукты» у нашего военно-промышленного комплекса пользуются спросом на мировом рынке. По его словам, в основном это средства противовоздушной обороны и самолеты.

«Больше всего покупателей привлекает в них соотношение стоимости и качества, — отметил парламентарий. — Мы делаем технологичное и современное оружие, но при этом не заламываем цены».

По словам Клинцевича, нет ничего удивительного в том, что основными покупателями российского вооружения являются Алжир, Индия и Китай: у всех этих стран довольно многочисленные армии и достаточно сильные финансовые возможности.