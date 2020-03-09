Наступление ПНС Ливии идет полным ходом, жители сообщают о работе артиллерии

Триполи, 9 марта. Новостной аккаунт в Facebook сообщает об обстреле с применением тяжелой артиллерии со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

В данный момент известно, что в районе Каср бен Гашир упало более десяти ракет, пострадали жилые дома. Кроме того, в районах аль-Вишка и Абу Курайн идет полномасштабное наступление боевиков ПНС и сирийских наемников Турции на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако силы Хафтара успешно отражают атаки террористов, и в конечном итоге кроме военных потерь это ничего правительству Сарраджа не приносит.

Функционеры триполитанского правительства уже заявляли о своих намерениях наступления — глава правоохранительного ведомства ПНС Ливии Фатхи Башага в интервью February говорил о том, что боевики Сарраджа будут прорываться к позициям ЛНА на южных окраинах Триполи.

В то же время лидер ЛНА, фельдмаршал Халифа Хафтар в настоящее время прибыл с официальным визитом во Францию, чтобы предложить Европе свои пути разрешения ливийского кризиса. Как сообщил военный источник в ЛНА, главнокомандующий Ливийской национальной армией намерен в своих предложениях акцентировать внимание на интервенции Турции в ливийский конфликт, а также борьбу с усугублением террористической угрозы, к которой причастна Анкара, поставляющая на сторону ПНС Ливии боевиков из сирийского Идлиба.