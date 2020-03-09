Иран отпустил 70 тысяч заключенных из-за коронавируса

Тегеран, 9 марта. Около 70 тысяч заключенных были освобождены в Иране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси.

«Заключенные освобождаются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе», — приводит агентство Tasnim слова иранского чиновника.

Раиси также поблагодарил иранские власти за освобождение около 70 тысяч заключенных. По его мнению, чтобы справиться с коронавирусом нужны решимость и единство нации.

На прошлой неделе представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили сообщил о решении Тегерана временно освободить 54 тыс. осужденных на фоне распространения коронавируса в стране.

В середине февраля Министерство здравоохранения Ирана сообщило о первых случаях заражения новым типом коронавируса. Инфицированные были выявлены в городе Кум, отметила Deita.ru.

В настоящее время Иран занимает четвертое место по распространению коронавируса в стране. Согласно последним данным, число заражений новым типом инфекции превысило семь тысяч человек. От коронавируса погибли 237 человек, указал Infox.ru.

Вспышка неизвестной инфекции была впервые выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса, впоследствии получивший название COVID-19.