Экономист Мазур назвал курс рубля при цене нефти в 20 долларов за баррель

Ниже показателя в 31 долларов за баррель фьючерсы торговались только в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Доллар превысил 75 рублей

В понедельник курс доллара на Forex в момент превысил 75 рублей, но почти сразу откатился до 74,9 рублей, евро, в свою очередь, торгуется на отметке около 85 рублей.

Падение рубля связано с серьезным обвалом цены на нефть. Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса на черное золото из-за вспышки коронавируса.

Управляющий директор Berkeley Research Group LLC Бранко Терзик, говоря о сложной ситуации на нефтяном рынке, заявил, что за счет демпинга Саудовская Аравия может потеснить многих производителей, включая Соединенные Штаты. При этом спрос на нефть ослаб из-за ситуации с коронавирусом в Китае.

Холодная ценовая война

Как отметил Юрий Мазур, развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на нефть и формировала равные условия торговли для производителей черного золота, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война. За последние несколько дней стоимость барреля нефти упала на 30%. Фьючерсы нефти марки Brent упали до рекордного минимума в $31,02. Ниже этого показателя фьючерсы торговались только в 1991 году во время войны в Персидском заливе, напомнил экономист.

«Падение стоимости нефти несомненно отразилось на национальной валюте России. Уже в пятницу, 6 марта, когда стало известно о распаде ОПЕК+, американский доллар укрепил свои позиции на российском рынке и торговался на уровне 68,44 рубля. Если падение цен на нефть продлится, и цена за баррель опустится до минимального показателя в 20 долларов за баррель, то, вероятнее всего, стоимость российского рубля по отношению к доллару приблизится к отметке 89–90 рублей за один доллар», — прогнозирует Юрий Мазур.

Экономист все же обратил внимание, что необходимо ждать вторника, 10 марта, чтобы увидеть реакцию российской экономики после выходных. Кроме этого, стабилизация рубля во многом будет зависеть от того, смогут ли власти основных игроков рынка договориться.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал: чтобы поддержать курс рубля, Минфин в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту и начнет продавать доллары. Компенсировать потери для бюджета и, как следствие, стабилизировать курс рубля, будут за счет средств ФНБ, который сейчас достиг около 7% ВВП.

На фоне обвала рынка нефти эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs не исключили, что цена на черное золото за баррель упадет до 20 долларов.