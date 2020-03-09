Принц Гарри и Меган Маркл посетили последнее мероприятие как члены королевской семьи

Лондон, 9 марта. Британский принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл, ранее отрекшиеся от монарших привилегий, в последний раз вышли в свет в составе королевской семьи. Пара посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций, который отмечается в Великобритании 9 марта.

«Вы знаете, сегодня многие из вас сказали мне, что всегда будут меня поддерживать. А я всегда готов поддержать вас! Всегда!» — приводит слова принца, который теперь просит называть его «просто Гарри», «МИР24».

Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от королевских привилегий, жить как обычная пара и спокойно воспитывать сына. Они также подчеркнули, что не будут зависеть финансово от династии британских монархов, пишет Infox.ru. Поступок супругов получил название «Мегзит» по аналогии с Брекситом (выход Британии из ЕС). Так как инициатива исходила именно от Маркл, в английском языке также появился глагол «смеганмарклить» (tomeghanmarkle), означающий «уйти от кого-то, кто тебя не ценит или не принимает».

С 5 марта принц Гарри и его возлюбленная каждый вечер посещали различные мероприятия в Великобритании, например, благотворительные концерты и вручения премий. А 8 марта они прибыли на службу в часовню королевы Виктории, куда, по слухам, их пригласила сама Елизавета II. При этом пара отказалась от водителя — Гарри сам ехал за рулем автомобиля.

В ближайшее время Меган Маркл и ее супруг переберутся в Канаду, пишет «Газета.ру». Актриса уже получила несколько интересных предложений, которые позволят паре зарабатывать самостоятельно. Также Маркл недавно стала приглашенным редактором глянцевого издания Vogue.