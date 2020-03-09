Политолог Бредихин призвал заблокировать опасную для россиян соцсеть Facebook

Москва, 9 марта. Историк и политолог Антон Бредихин потребовал заблокировать социальную сеть Facebook, которая, по его словам, собирает персональные данные россиян и передает их американской разведке.

По его мнению, американская соцсеть представляет для россиян серьезную опасность, поскольку корпорация передает американской разведке собранные персональные данные пользователей, в том числе из Российской Федерации.

Он призвал заблокировать в России все соцсети, «не имеющих данные пользователей и серверов» на российской территории.

Политолог также прокомментировал претензии Австралии к Facebook, которая рискует получить очередной штраф за нарушение законов о защите персональных данных. Руководство социальной сети рискует попасть на штраф в размере 1,1 млн долларов за каждый отдельный случай нарушения закона.

«Австралия — это все равно часть Великобритании. Королева одна и управление одно, и, казалось бы, все должно быть едино и благополучно, но нет. Если часть единого саксонского мира заверяет, что Facebook нарушает права граждан, то вопрос к тому, как Facebook относится к тем странам, что не входят в англосаксонский мир», — сказала Бредихин в интервью iReactor.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как корпорация Марка Цукерберга собирает данные граждан России в интересах Соединенных Штатов.