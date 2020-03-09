Журналисты Forbes заявили, что Россия лишила сланцевую отрасль США одной из трех опор

Москва, 9 марта. Россия, выйдя из сделки по ОПЕК+, создала проблемы для сланцевой отрасли США. К такому выводу пришло американское издание Forbes.

По мнению журналистов, американская сланцевая индустрия представляет собой стул с тремя ножками. Тремя опорами отрасли являются наличие разрешений на прокладку трубопроводов и применение гидроразрывов, возможность законно продавать ресурсы в другие страны, а также действие сделки ОПЕК+.

СМИ подчеркивает, что данное соглашение оказывает непосредственное влияние на стабильность отрасли. Сокращение нефтедобычи, обусловленное сделкой ОПЕК+, приводило к тому, что количество новых скважин сланцевых месторождений только увеличивалось. Высокие цены на нефть позволяли компаниям сланцевой индустрии получать хороший доход.

Сейчас же сфера сланцевой добычи лишилась одной из опор и оказалась перед лицом неминуемых трудностей. Топ-менеджер одного из игроков сланцевого рынка, американской компании Velandera Energy Маниш Радж ранее уже предсказывал подобный ход событий, отметив, что Москва «не упустит шанса навредить конкурентам».

«Что позволит ей восстановить господствующие позиции на рынке», — заявил специалист.

Авторы материала отмечают, что пока рано говорить о победе России и напоминают аналогичную ситуацию, сложившуюся в 2014 году. Тогда попытку обрушить сланцевую индустрию США предприняла Саудовская Аравия. Многие игроки обанкротились, но спустя непродолжительное время оправились от удара и вернулись на рынок.

Тем не менее американские журналисты признают, что нынешний обвал цен на нефть, инициированный Москвой, нанесет серьезный урон сланцевой отрасли США.