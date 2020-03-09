Логинов объяснил, почему пропустит этап Кубка мира по биатлону в Норвегии

Москва, 9 марта. Плохое самочувствие может заставить российского биатлониста Александра Логинова отказаться от участия в этапе Кубка мира в Норвегии. Спортсмен заявил, что его физическое состояние не позволит ему выступить на должном уровне.

Логинов считает, что его организм не справится с той нагрузкой, которую предполагает участие в этапе Кубка мира в Холменколлене.

«Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем», — сказал Логинов.

Он добавил, что поездка в Норвегию может усугубить его состояние и нанести серьезный вред здоровью.

«Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Холменколлене», — сообщил спортсмен.

Ранее биатлонист заявил, что не хочет рисковать здоровьем из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, передает «Газета.Ru».