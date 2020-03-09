Кедми заявил, что США на 10 лет отстали от России в области стратегических вооружений

Москва, 9 марта. Израильский политический эксперт Яков Кедми заявил, что Россия опередила США в области стратегических вооружений на 5-10 лет.

На YouTube-канале «И грянул Грэм» он оценил возможности российской и американской армий, констатировав, что Москва заметно ушла вперед в сфере разработки современных видов вооружения. Это РФ удалось благодаря эффективному использованию военного бюджета.

Кедми напомнил, что объем военных расходов Соединенных Штатов в 2020 году составляет 738 миллиардов долларов, а у России — всего 65 миллиардов долларов. Москва ежегодно снижает траты на армию и вооружение, однако даже при таком раскладе смогла обогнать Вашингтон.

Военно-политический эксперт подчеркнул, что в настоящее время у Соединенных Штатов «нет возможности защитить себя от стратегического ядерного удара со стороны России». По его словам, это прекрасно понимают и руководители Объединенного комитета начальников штабов Пентагона. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Вопрос соотношения сил решают эффективность трат и развитие вооружений на основных направлениях. Как справедливо заметил президент Владимир Путин, Россия сегодня впервые в истории опережает США. Равновесие термоядерных сил сегодня впервые в пользу РФ, и США должны догонять, пытаться создавать какие-то средства, которые снизят эту угрозу. Пока это безрезультатно», — резюмировал Яков Кедми.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о желании избежать полномасштабной гонки вооружений с Россией. Он подчеркнул, что вскоре Вашингтон предоставит новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями, которая поможет избежать огромных затрат на разработку новых видов вооружений. Старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в беседе с корреспондентом Федерального агентств новостей заметил, что к подобным заверениям американского лидера Дональда Трампа необходимо относиться настороженно. Он заметил, что «США только в военные разработки вкладывают в два раза больше, чем мы тратим на все военные расходы».

США и Франция стали крупнейшими в мире экспортерами оружия. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В топ-5 стран, которые экспортируют оружие в достаточно больших объемах, вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Так, объемы продаж оружия Соединенными Штатами выросли на 23%, Франции — на 72%. Но объем экспорта российского вооружения снизился на 18%.