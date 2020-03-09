Халифа Хафтар прибыл в Париж с миротворческими инициативами

Париж, 9 марта. Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар прилетел в столицу Франции с официальным визитом. Об этом сообщает военный источник в ЛНА.

Сообщается, что главнокомандующий ЛНА внесет на рассмотрение в Париже собственные предложения по политическим решениям, нацеленным на преодоление ливийского кризиса, связанного во многом со вмешательством других государств, в частности, Турции. Кроме того, Хафтар намерен бороться с усугублением террористической угрозы.

Официальный визит Хафтара с миротворческими инициативами контрастирует на фоне наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии на позиции Ливийской национальной армии в направлениях аль-Вишка и Абу Курайн — жители Триполи в соцсетях выражали обеспокоенность ожесточенными перестрелками противоборствующих сторон на западе страны с применением тяжелой артиллерии.

Министр иностранных дел временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж сегодня также заявлял о намерении решить вооруженный конфликт в стране дипломатическим путем — он призывал обеспечить справедливое распределение всех материальных благ Ливии среди всего ливийского народа, а также изъять все вооружение для реализации мирных политических процессов по урегулированию кризиса в североафриканской стране.

При этом турецкое правительство продолжает оказывать военную и политическую поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии путем поставок оружия, боеприпасов и сирийских наемников из Идлиба, несмотря на все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине.