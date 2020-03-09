Цены на нефть компенсировали треть падения

Москва, 9 марта. Темпы падения цен на нефть на мировых рынках замедлились. Данные торгов свидетельствуют, что уже компенсирована треть сегодняшнего обрушения.

На данный момент, майский фьючерс марки Brent подешевел на 19,02%, до 36,66 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 20,13%, до 32,97 доллара.

Падение цен на нефть было спровоцировано сообщениями о безуспешных переговорах в рамках ОПЕК+. Страны ОПЕК настаивали на дальнейшем сокращении нефтедобычи в связи со снижением спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции. Против этого выступили Россия и Казахстан.

Обрушение нефти спровоцировало падение курса рубля.