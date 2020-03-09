ЛНА предотвратила атаку террористов ПНС на направлении Салах ад-Дин

Триполи, 9 марта. Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) накануне, 8 марта, отразили очередную попытку террористов из группировки «Ополчение Мисураты» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, пытавшихся прорваться на направлении Салах ад-Дин. Об этом сообщил в интервью изданию Libyachannel.com Халид Махджуб, являющийся главой управления по поддержанию боевого духа сил фельдмаршала Халифы Хафтара.

Кроме того, представитель ливийкой армии подчеркнул, что боевики незаконных вооруженных бандформирований в ходе провокации понесли серьезные потери в живой силе, а также был ликвидирован один из полевых командиров террористов по прозвищу ар-Ратыб.

Стоит отметить, что за последние несколько недель боевики террористического оккупационного режима Файеза Сарраджа неоднократно совершали атаки на позиции ЛНА на окраинах Триполи, а также вели обстрелы, пытаясь за счет провокаций сорвать действующее перемирие. Тем не менее войска Халифы Хафтара придерживаются режима прекращения боевых действий, введенного 12 января, лишь изредка пресекая агрессию бандитов ПНС точечным ответным огнем.

В обострении ситуации в Ливии огромная вина Турции, которая продолжает нарушать свои международные обязательства по недопущению любого иностранного вмешательства во внутренние дела североафриканской страны, а также касающиеся соблюдения оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций.

Таким образом, оказывая военную поддержку ПНС Ливии поставками сирийских наемников из Идлиба, оружия, боеприпасов и боевой техники, Анкара действует исключительно ради собственных геополитических интересов в Северной Африке. Интервенция Турции грозит эскалацией напряженности не только на ливийской территории, но и во всем регионе.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало предупреждение пресс-секретаря генерального командования ЛНА Ахмада аль-Мисмари, который сообщил о готовящемся масштабном наступлении террористических группировок ПНС на позиции сил Халифы Хафтара. Также в объемном материале ФАН раскрыл контрабандные маршруты, которыми пользуются турецкие власти для переброски сирийских наемников и оружия в Ливию в обход эмбарго ООН.