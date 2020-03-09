УЕФА запретил футболистам приветствовать друг друга рукопожатиями перед игрой

Владивосток, 9 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций запретил футболистам обмениваться традиционными рукопожатиями перед матчем из-за коронавируса. Эта мера носит временный характер. Об этом сообщили представители УЕФА.

В футбольной ассоциации выразили опасения насчет того, что футболистам может грозить опасность во время матчей. Предполагается, что вспышка новой китайской инфекции может произойти прямо на футбольном поле. Отмечается, что запрет распространяется не только на рукопожатия между соперниками, но и между футболистами и судьями, передает Deita.ru.

Ранее в УЕФА предупреждали болельщиков, что некоторые футбольные матчи могут перенести из-за распространения коронавируса в европейских странах. Так, в Италии несколько футбольных игр прошли при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что английский футбольный клуб «Ливерпуль» могут вынудить отменить чемпионский парад из-за вспышки новой китайской инфекции, передает «Газета.Ru».