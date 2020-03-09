Лена Миро усмехнулась над проблемами живущими «сладкой жизнью» Джигана и Самойловой

Москва, 9 марта. Скандальный блогер Лена Миро усмехнулась над разрушающейся «сладкой жизнью» семьи популярного рэпера Джигана.

Миро напомнила, что ранее уже говорила о существующих проблемах в семье хип-хоп-исполнителя, однако никто ее не слушал. Сейчас же, по ее мнению, все сложилось достаточно прозаично — девушка из провинции, мечтавшая выйти замуж за знаменитость и нарожать ему кучу детей, достигла своей цели, но жизнь с музыкантом оказалась не такой радужной, как она себе представляла.

Как утверждает Миро в своем блоге в «Живом журнале», Оксану Самойлову — жену рэпера — накрыла послеродовая депрессия, и девушке предстоит вновь взглянуть на себя и свои отношения с мужем.

«Я понимаю, мечты о сладкой жизни в слабеньких головках трансформируются в агрессию. Да и критическое мышление отбивают напрочь, — написала Миро. — Ну, что ж, теперь смотрите, что происходит за красивой вывеской «Эскортограма», когда быдло-муж берет замуж девчонку из сауны, сажает ее на цепь, а потом срывается и лупит так, что его закрывают в дурку».

Ранее стало известно, что Джиган попал в реабилитационный центр спустя чуть более месяца после рождения сына, отметила «Вечерняя Москва». На кадрах видно, что в «психушке» артист сбрил бороду и брови. Самойлова после того, как ее муж попал в центр, написала небольшой пост в соцсетях: «Я просто не хочу просыпаться в этом мире».

До этого, как пишут СМИ, пьяный рэпер устроил в своем Instagram прямой эфир, в ходе которого выпивал и ругался матом, указала «Газета Кемерова».