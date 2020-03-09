Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть

Москва, 9 марта. Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на утро понедельника.

Так, немецкий индекс DAX уменьшился на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%. Также упали итальянский FTSE MIB (-4,95%) и Stoxx Europe 600 (-6,48%). Кроме того, по состоянию на 11.25 по московскому времени, наибольшее падение наблюдается у индекса Лондонской биржи FTSE 100, который снизился на 8,54%.

Стоимость нефти марки Brent опустилась до 31,43 доллара за баррель. Это произошло на следующий день после распада сделки ОПЕК+. В официальном заявлении Министерства финансов России указывается, что Фонд национального благосостояния России (ФНБ) сможет покрывать потери бюджета от падения нефти.

Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что падение рубля никак не отразится на предстоящей индексации пенсий и других социальных выплат. Она заверила, что не нужно опасаться уменьшения доходов, несмотря на отрицательную динамику на валютном рынке.