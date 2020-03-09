Центробанк и Минфин прокомментировали падение цен на нефть. События дня. ФАН-ТВ

ЦБ и Минфин прокомментировали обвал нефти Центробанк России готов задействовать дополнительные рычаги, если это потребуется для финансовой стабильности. Об этом говорится в заявлении регулятора. Кроме того, банк как минимум на 30 дней отказался от закупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Такое решение принято в условиях смены котировок. Напомним, что сегодня утром стоимость нефти Brent резко обвалилась примерно на треть — ниже $32 за баррель. Это случилось после провала сделки между Россией и ОПЕК — они не договорились о сокращении добычи черного золота. На этом фоне доллар вырос к нашей валюте до 74 рублей, а евро — до 84 рублей на мировых торгах. Ситуацию уже оценил российский Минфин. Он заявил, что при устойчиво низких ценах на нефть, компенсировать потери будет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Его активов, предусмотренных на нефтегазовую сферу, хватит на срок от 6 до 10 лет, если цены останутся в районе $25-30 за баррель. От прогнозов по котировкам эксперты пока воздерживаются.

В Греции накаляется миграционный кризис В Греции накаляется миграционный кризис. Страна, как может, пытается совладать с нескончаемым потоком беженцев. Трудная ситуация сложилась на острове Лесбос, о чем прямо с места событий рассказал корреспондент ФАН. Знаменитый курорт стал приманивать все меньше туристов и все больше нелегалов. Сейчас в местном лагере беженцев (Мориа) живет уже более 25 000 человек. Но, кроме них, на острове появилась еще тысяча «гостей» — это новоприбывшие из Турции. Которая, как известно, сейчас открыла свои границы с Европой, направив туда выходцев с Ближнего Востока. Лесбосу в данном случае не повезло, ведь он расположен в непосредственной близости с Турцией. Мигранты ведут себя агрессивно, что явно беспокоит местных жителей. Сейчас проблему решают греческие власти, они отправили в регион паром «Родос» для переброски беженцев. Когда и куда, пока неясно. Зато известен маршрут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сегодня летит в Брюссель на переговоры с ЕС, как раз по вопросам миграционного кризиса.

СМИ сообщили о покушении на премьер-министра Судана Беспокойные новости приходят и из Судана. В столице страны (Хартуме) совершено покушение на премьер-министра Абдаллу Хамдука. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, а в соцсетях появились кадры с предполагаемого места событий. По информации СМИ, радикалы решили взорвать автомобиль политика. По предварительным данным, никто не пострадал, а сам Хамдук сейчас находится в безопасном месте. О других подробностях инцидента пока неизвестно.