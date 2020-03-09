Парагвайский журналист опубликовал первый снимок Роналдиньо в тюрьме

Асунсьон, 9 марта. Фото футболиста Роналдиньо, который сейчас находится под арестом в Парагвае, появилось в Сети. Первый снимок бывшего игрока сборной Бразилии, сделанный в тюрьме, опубликовал парагвайский журналист Эрнан Родригес в своем Twitter-аккаунте.

«Не теряет своей причудливой улыбки», — подписал фотографию журналист.

Напомним, 4 марта Роналдиньо и его брат прибыли в Парагвай, где были задержаны по обвинению в пребывании в стране по поддельным паспортам. Фальшивые документы парагвайские правоохранители обнаружили во время обыска в номере отеля, в котором проживали мужчины. Арест Роналдиньо и его брата может продлиться полгода.

Ранее адвокат обвиняемых пытался добиться домашнего ареста для своих подзащитных, однако суд отклонил прошение. Отмечается, что за решеткой Роналдиньо и его брат едят то, что приносят им юристы, и не притрагиваются к тюремной пище.

В 2018 году известный футболист, имеющий испанское гражданство, лишился загранпаспорта в связи с неуплатой налогов. Кроме того, Роналдиньо назначили штраф в размере свыше 2,2 миллиона долларов, так как он построил пирс на берегу озера возле своего дома, нарушив природоохранное законодательство.

Роналдиньо родился 21 марта 1980 года. В 2004 и 2005 годах FIFA назвал его лучшим футболистом мира. В разные годы Роналдиньо играл за такие клубы, как «Барселона», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». В составе бразильской сборной стал победителем на Чемпионате мира по футболу 2002 года.