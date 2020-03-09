В Совфеде заявили, что падение рубля не отразится на индексации пособий и пенсий

Москва, 9 марта. Падение рубля никак не отразится на предстоящей индексации пенсий и других социальных выплат. Об этом заявила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, гражданам не нужно опасаться уменьшения доходов, несмотря на отрицательную динамику на валютном рынке.

«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий — будет выполнено», — подчеркнула парламентарий.

Напомним, падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть. Как передает «Газета.ру», за 20 минут курс евро на международных торгах вырос на один рубль и достиг отметки в 86 рублей, доллар стоит 75 рублей.

Цены на нефть рухнули в ночь на 9 марта. Падение было спровоцировано новостями о переговорах в рамках ОПЕК+, в ходе которых стороны не смогли добиться консенсуса о сокращении нефтедобычи на фоне снижения спроса из-за распространения коронавирусной инфекции.

Страны ОПЕК считают необходимым сократить добычу черного золота еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого выступили Россия и Казахстан.