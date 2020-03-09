Степаненко впервые пошутила на сцене про развод с Петросяном и его любовницу

Москва, 9 марта. Известная советская и российская юмористка Елена Степаненко впервые пошутила со сцены о разводе с популярным артистом Евгением Петросяном. На своем концерте «Ирония весны» она в юмористической форме рассказала о разделе имущества и любовнице своего экс-супруга.

Представляя саму себя, Степаненко иронично сказала зрителям, что сейчас на сцену выйдет постройневшая, талантливая артистка, которая еще и не замужем. Юмористка сообщила, что рассталась с супругом, так как он «был груб».

«Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня, я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», — пошутила Степаненко.

По словам артистки, еще одной причиной расставания стала другая женщина ее бывшего мужа.

«Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Пошла на кухню: точно, весь компот выпили!» — поделилась юмористка со зрителями.

Кроме того, Степаненко сначала думала, что муж ее «бросил», но посмотрев в зеркало осознала, что супруг ее «потерял».

«Женщина — не спирт: разведенная слабее не становится», — заключила артистка.

Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. В декабре прошлого года юморист расписался со своей 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой, сообщает «Царьград». Брухунова стала пятой женой артиста.

Узнав о том, что ее бывший муж узаконил отношения с молодой возлюбленной, Степаненко пожелала паре счастья, передает НСН. Ранее артистка рассказала, что давно все простила Петросяну, а также призналась, что до сих пор продолжает молиться за бывшего мужа.