Диетологи сравнили рацион питания Путина, Меркель, Трампа и Санчеса

Москва, 9 марта. Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили рацион питания президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, немецкого канцлера Ангелы Меркель и испанского премьера Педро Санчеса, сообщила El Confidencial.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России и Германии уровень ожирения составляет 25,7%, в США — 37,3%, в Испании — 27,1%.

Российский лидер для своих 67 лет находится в «завидной форме». В его обычный рацион входят постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Глава российского государства старается избегать продукты глубокой переработки и алкоголя, но для тостов при необходимости выбирает пиво или вино.

В хорошей форме помогают Путину находиться регулярные занятия спортом — плавание, единоборства, лыжи и хоккей, указал «Царьград».

У главы США, у которого есть проблемы с холестерином, индекс массы тела составляет 30,4, что соответствует легкой форме ожирения. Трамп предпочитает есть фастфуд — в его рацион входят гамбургеры, сэндвичи с яйцами и сыром, бекон, жареные крылышки с картошкой фри и пицца. Несмотря на то, что американский лидер не пьет алкоголь, он зачастую употребляет газированные напитки и шоколадные коктейли, пишет «МИР 24». Сейчас Трамп ведет малоподвижный образ жизни, хотя в молодости и занимался бейсболом и футболом.

Меркель отдает предпочтение немецкой кухне с сосисками с соусом и пюре, сырному фондю и пивом. Однако на ужин она ест овощи, указали диетологи. Более того, в свои 65 лет канцлер Германии любит кататься на беговых лыжах, заниматься пешим туризмом, но спорт в ее жизни нерегулярен.

Премьер-министр Испании придерживается сбалансированной средиземноморской диеты, он ест много зелени, салатов, мяса и рыбы на гриле. 48-летний Санчес пьет много воды, из алкоголя может позволить себе игристое или красное вино. Также он три раза в неделю занимается спортом, чередуя силовые тренировки с кардио, указала «Газета.ру».