Триполитанцы обеспокоены ожесточенными схватками на западе Ливии

Триполи, 9 марта. Жители Триполи сообщают в социальной сети Facebook об ожесточенных перестрелках в направлениях аль-Вишка и Абу Курайн.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о наступлении боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по вышеуказанным направлениям в сторону позиций Ливийской национальной армии (ЛНА), используется тяжелая артиллерия. Отметим, функционеры триполитанского правительства уже заявляли о своих намерениях наступления — глава правоохранительного ведомства ПНС Ливии Фатхи Башага в интервью February говорил о том, что боевики Сарраджа будут прорываться к позициям ЛНА на южных окраинах Триполи.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — говорил он.

Специальная мониторинговая миссия в Ливии опубликовала твит, благодаря которому стало известно, что полевые источники отслеживают передвижения турецких военных и сирийских наемников в город Завия к западу от Триполи.

Field sources monitor the movements of #Turkey military personnel and pro-???????? #Syria mercenaries to the Zawiyah city west of #Tripoli#Libya pic.twitter.com/j9SBUFg1OW — SMM Libya (@smmlibya) March 9, 2020

Еще один пользователь Twitter опубликовал видеозапись перестрелки между боевиками ПНС Ливии и солдатами армии Халифы Хафтара.

Техничка ЛНА ведет огонь по позициям ПНС в Триполи. pic.twitter.com/ShfpELKrlj — Почти Политика (@sovfed_no) March 6, 2020

Таким образом триполитанское правительство в очередной раз нарушает режим прекращения огня, условия которого проговаривались в Москве и Берлине, а также демонстрирует свое нежелание решать ливийский кризис дипломатическим путем. Куратором ПНС Ливии в данном случае выступает Турция, которая до сих пор занимается поставками вооружения и сирийских боевиков из Идлиба, также игнорируя международные соглашения и оружейное эмбарго ООН от 2011 года.