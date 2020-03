Триполитанцы обеспокоены ожесточенными схватками на западе Ливии

Триполи, 9 марта. Жители Триполи сообщают в социальной сети Facebook об ожесточенных перестрелках в направлениях аль-Вишка и Абу Курайн.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о наступлении боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по вышеуказанным направлениям в сторону позиций Ливийской национальной армии (ЛНА), используется тяжелая артиллерия. Отметим, функционеры триполитанского правительства уже заявляли о своих намерениях наступления — глава правоохранительного ведомства ПНС Ливии Фатхи Башага в интервью February говорил о том, что боевики Сарраджа будут прорываться к позициям ЛНА на южных окраинах Триполи.

Специальная мониторинговая миссия в Ливии опубликовала твит, благодаря которому стало известно, что полевые источники отслеживают передвижения турецких военных и сирийских наемников в город Завия к западу от Триполи.

Field sources monitor the movements of #Turkey military personnel and pro-???????? #Syria mercenaries to the Zawiyah city west of #Tripoli#Libya pic.twitter.com/j9SBUFg1OW