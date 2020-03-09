ФЗНЦ представит доклад об информационной войне против России к годовщине гибели МН17

Амстердам, 9 марта. Ситуация с расследованием крушения Boeing-777, который разбился в 2014 году в Донбассе, является одной из глав ненаписанной книги об информационной войне, ведущейся против России. Об этом написал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Против нашей страны идет информационная война. Как минимум шесть последних лет. И катастрофа Boeing — это одна из глав пока еще не написанной книги об этой войне», — подчеркнул Малькевич.

Член ОП отметил, что озвучил эту позицию на общественных слушаниях в Амстердаме за день до начала суда над подозреваемыми по делу о крушении малайзийского Boeing. Глава ФЗНЦ сообщил, что к шестой годовщине гибели рейса МН17 фонд представит доклад об информационной войне, которую ведут против нашей страны. В докладе будет шесть глав. Каждый из разделов документа будет посвящен одной из шести «самых значимых информационных провокаций», реализованных в отношении России.

«Шесть лет — шесть грязных постановок — шесть глав. Скрипали, «вмешательство в выборы в США», «дело Боинга», «допинг спортсменов»... Как бы нам все это вообще вместить в один документ?!» — обозначил основные темы Малькевич.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что доклад будет представлен в Москве, Берлине, Амстердаме и в любом городе, где его будут готовы услышать.

«Считайте это анонсом большого проекта, которым займется Фонд защиты национальных ценностей», — подытожил член ОП.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. По предварительным данным, самолет был сбит зенитной ракетой. Все 298 человек, находившихся на борту рейса МН17, погибли.

Обстоятельства крушения устанавливала Совместная следственная группа (ССГ), которая с самого начала бездоказательно обвинила в трагедии Россию. Следователи отказались от помощи российской стороны и не стали учитывать предоставленные Москвой доказательства. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал расследование политизированным, а глава малайзийского МИД Сайфуддин Абдулла подчеркнул, что его страна не намерена винить кого-либо в крушении МН17, пока не изучит все доказательства, пишет Infox.ru.

9 марта в Гааге стартовали первые слушания по делу о крушении малайзийского Boeing. В качестве подозреваемых по делу проходят четыре человека, пишет НСН.