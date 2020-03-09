В Совфеде назвали главную задачу российских нефтяных компаний после обвала цен на нефть

Саудовская Аравия будет предпринимать попытки захватить нефтяной рынок РФ; перед российским правительством и нефтяниками сегодня встала сложная задача. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Провокация Саудовской Аравии

Серьезный обвал цен на нефть, который был спровоцирован саудовской компанией Saudi Aramco, направлен на ослабление позиций Российской Федерации на мировом рынке черного золота. Об этом сообщает американская The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ОПЕК и Саудовской Аравии.

После того, как сделка ОПЕК+ сорвалась, цены на черное золото упали более чем на 30%.

Нефтяные котировки рухнули на фоне сообщений о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Падение цен на черное золото продолжилось после того, как Saudi Aramco уведомило, что с апреля компания будет снижать стоимость на поставки нефти.

Как считает The Wall Street Journal, на этот шаг Саудовская Аравия пошла в том числе ради ослабления позиций Российской Федерации на рынке, а также захвата доли российского сегмента. Это признал неназванный представитель властей Саудовской Аравии.

Ситуация сложная

Игорь Морозов напомнил, что российский представитель прервал переговоры в рамках ОПЕК+ и был получен глобальный всплеск разрушения нефтяного рынка, который формировался последние четыре года, став стабильным.

«Понятно, что на это влияет и падение производства в Китае. Но нужно смотреть гораздо дальше. Нельзя давать повода никогда и ни в каком переговорном процессе, чтобы партнер мог использовать наши стратегические ошибки и глобальную конъектуру в своих интересах. Получили то, что получили — обрушился рынок. И саудиты сейчас, конечно, будут делать попытки захвата части рынка российской нефти. Поэтому перед российским правительством и нефтяными компаниями стоит чрезвычайная задача, которая заключается в том, чтобы в условиях глобального спада производства и коронавируса удержать свои рынки», — пояснил Игорь Морозов.

По мнению сенатора, потенциал у российского нефтяного сектора очень сильный. Поэтому нефтяники должны справиться с этой задачей, но сделать это будет очень непросто, уверен Игорь Морозов.

«Нужно понимать, что Фонд национального благосостояния — это не подушка безопасности, которую можно тратить до конца. Потому что есть другие задачи во внутренней политике России, в ее экономике. Поэтому задача стоит чрезвычайно сложная — удержать внешние рынки и не допустить спада социальной сферы внутри страны», — заключил Игорь Морозов.

Управляющий директор Berkeley Research Group LLC Бранко Терзик, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг падения нефти, рассказал, что за счет демпинга Саудовская Аравия может потеснить многих производителей, в том числе Соединенные Штаты. Он добавил, что спрос на нефть ослаб из-за Китая.

На фоне обвала рынка нефти эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs не исключили, что цена на черное золото за баррель упадет до 20 долларов.