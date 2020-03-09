Военная делегация РФ 10 марта посетит Анкару для переговоров по ситуации в Идлибе

Москва, 9 марта. Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийской провинции Идлиб. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Турции.

«В рамках достигнутого 5 марта в Москве соглашения в Анкаре 10 марта состоится совещание с участием российской военной делегации», — указывается в сообщении.

Напомним, в четверг в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили ситуацию в Идлибе и указали на необходимость ее урегулирования. Глава российского государства выразил уверенность в том, что достигнутые с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности, станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Анкара может в одностороннем порядке возобновить военные действия в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления в Стамбуле он пригрозил, что в случае, если принятые российско-турецкие договоренности не будут соблюдаться, Анкара «продолжит идти по тому пути, который сама для себя определила».