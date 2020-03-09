Абдель Хади аль-Хувейдж заявил о необходимости изъятия всего оружия ради будущего Ливии

Тобрук, 9 мая. Необходимо обеспечить справедливое распределение всех материальных благ Ливии, чтобы они доставались всему ливийскому народу, а также изъять все вооружение для реализации мирных политических процессов по урегулированию кризиса в североафриканской стране. Об этом заявил министр иностранных дел временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж.

Кроме того, ливийский дипломат считает, что только прекращение кровопролития поспособствует возрождению единой, стабильной, независимой и демократической Ливии. Однако марионеточный триполитанский режим по-прежнему действует агрессивно, регулярно совершая провокации, которые подрывают мирные политические инициативы и грозят срывом режима прекращения огня, что никак не способствует урегулированию в Ливии. Главарь ПНС Файез Саррадж и его окружение своими действиями ведут к эскалации конфликта.

Напомним, Турция продолжает оказывать военное и политическое вмешательство во внутренние дела североафриканской страны, поставляя оружие, боеприпасы, боевую технику и сирийских террористов-наемников в качестве помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Из-за этого находится под угрозой срыва режим прекращения боевых действий, введенный 12 января 2020 года, а также нарастает напряженность между сторонами конфликта, что может привести к возобновлению кровопролития.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало заявление официального представителя Ливийской национальной армии Ахмада аль-Мисмари, который предупредил о готовящемся масштабном наступлении незаконных вооруженных бандформирований ПНС на позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара.