Дочь Галкина «угнетает» отца-«слабачка» в новом видео в Instagram

Москва, 9 марта. Дочь юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза умилила своих подписчиков новым видео. Кадры опубликованы на ее фан-странице в Instagram.

На записи девочка сидит за столом и настойчиво зовет Галкина играть, грозно стуча кулаком по столу.

«Играем снова, игрок! Слабачок», — не по-детски заявляет девочка.

В ответ Галкин, который держит в руках камеру, замечает, что любимое занятие Лизы — «папу угнетать».

Подписчики активно отреагировали на видео, умилившись поведению дочери звездной пары.

«Лучший папа!», «Галкин талант! Лиза прелесть», «Чудо-доча, всегда рот до ушей, прелесть и талант», «Очень выразительная, потрясающая дикция!», «Это смешно и очень мило», «Угнетай, да побольше», — написали поклонники в комментариях.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева оформили брак в 2011 году, до этого артисты на протяжении нескольких лет имели незарегистрированные отношения. В 2013 году у пары появилась двойня: сын Гарри и дочь Лиза. Дети были рождены суррогатной матерью.

Ранее Галкин поделился с подписчиками видео, на котором Лиза и Гарри общаются с домовым. Юморист показал, как дети пишут записки и передают сладости волшебному персонажу.

На другой записи, опубликованной в Сети, Пугачева с детьми встречают Галкина под музыку из кинофильма «Звездные войны», передавала «Газета.ру».