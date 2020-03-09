Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»

Москва, 9 марта. Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников объяснил уход актрисы Юлии Михалковой из проекта желанием устроить личную жизнь и усталостью от длительных переездов.

Мясников считает, что Михалковой стало неинтересно работать в шоу, и она занялась другими проектами. По его словам, во время гастролей у них очень напряженный график — один день в одном городе, на следующий день — уже в другом. Мало кто способен выдержать такое, считает 40-летний артист.

Шоумен признался, что длительные переезды нелегко даются и мужчинам, а женщинам, в том числе Михалковой, еще сложнее. Девушкам нужно больше времени, чтобы следить за собой.

«Для любой девушки гастроли — это очень сложно. У них внешность, за которой надо следить. Я не особенно разбираюсь, но мне кажется, девушкам это дается сложнее, чем мужчинам. Поэтому Юлия и ушла из «Уральских пельменей», — сказал актер.

Он также не исключил, что 36-летняя актриса хочет наладить личную жизнь и задумывается о создании семьи.

«Тут, видимо, не те мужики, что нужны Юле», — со смехом заявил шоумен в интервью «7дней.ру».

Ранее бывшая участница «Уральских пельменей» сообщила, что после ухода из команды она участвует в съемках детского КВН. По ее словам, ей нравится работать с талантливыми детьми и помогать им.