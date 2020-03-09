Суд о сбитом Boeing начался, но чем он закончится, уже понятно. Колонка Владимира Тулина

В Нидерландах 9 марта 2020 года, в 10 часов, начался судебный процесс о катастрофе малайзийского «Боинга» рейса МН17 17 июля 2014 года, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Рассматривать дело будет Окружной суд Гааги, председателем судебной коллегии назначен Хендрик Штаенхуис. Опубликован график судебных заседаний, в соответствии с которым окончание процесса запланировано на 2021 год. Хотя процесс осуществляет Окружной суд Гааги, но проводят его в Амстердаме, в 1,5 километра от аэропорта «Схипхол», в огромном здании, где есть даже тюрьма и где проходил трибунал по военным преступлениям в Югославии.

Согласно международному праву, расследовать то, что случилось с малайзийским самолетом, и устанавливать виновность должна Украина, так как катастрофа случилась на ее территории. Во всяком случае, Украина всегда заявляет, что ДНР незаконна и вся Донецкая область принадлежит ей. Но у украинского государства и его судей в частности такой «высокий авторитет», что никто бы не воспринял подобный приговор всерьез. Поэтому страну, гордящуюся своей незалежностью, заставили еще 23 июля 2014 года подписать договор о передаче полномочий по техническому расследованию причин катастрофы Совету безопасности Нидерландов (СБН).

13 октября 2015 года после проведения множества экспертиз и выкладки обломков самолета в ангаре на авиабазе в Гилзе-Райене СБН опубликовал окончательный отчет технического расследования катастрофы авиарейса МН17. В нем была названа причина трагедии: самолет был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК «Бук». При этом виновной была названа Украина, которая не учла предшествующие многочисленные потери своей авиации в районе конфликта и не запретила полеты над ним.

Однако СБН расследовал только технические причины катастрофы, а конкретных виновников должна была назвать Объединенная следственная группа (ОСГ), которая была создана 7 августа 2014 года. Соглашение о создании ОСГ почему-то является секретным, и первоначально в ее состав входили представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Было отказано во включении в состав ОСГ представителей Малайзии, несмотря на то, что именно ей принадлежал самолет, а 44 из 298 погибших были гражданами этой страны. Тогда Малайзия просто отказалась от сотрудничества с СБН и ОСГ и бойкотировала все их запросы. Тактика оказалась правильной, и весной 2015 года малайзийские следователи начали работу в ОСГ. Однако никого на Западе не смущает, что в ОСГ работали представители Украины — одной из главных подозреваемых в совершении этого преступления.

28 сентября 2016 года был опубликован доклад ОСГ. Его представили на пресс-конференции лично генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек и руководитель ОСГ и одновременно глава центрального департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. По их словам, установлено, что малайзийский авиалайнер сбил ЗРК «Бук», который состоит на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады российской армии. Он был доставлен в Донбасс российскими военными, а после уничтожения «Боинга» возвращен обратно. Затем голландские руководители сообщили, что сейчас устанавливаются личности 100 человек, которые транспортировали, эксплуатировали и отдавали приказ на открытие огня ЗРК «Бук».

На вопрос, откуда такая информация и какие есть доказательства, последовал ответ, что имеется перехваченная запись телефонного разговора двух ополченцев ДНР, подтверждающая уничтожение ими самолета, есть материалы экспертно-журналистской группы Bellingcat, полученные в социальных сетях, и данные разведок США и Нидерландов, но они секретные и оглашению не подлежат. Относительно телефонного разговора все просто: его могут записать любые два человека, и ценность как доказательство он может иметь, только если есть весомое подтверждение времени и места его перехвата, а такой информации представлено так и не было.

Что касается Bellingcat, то это та самая организация, которая, согласно документам, обнаруженным Wikileaks, финансируется британскими спецслужбами и прославилась в последнее время тем, что после отравления Скрипалей стала обнаруживать десятки агентов ГРУ по всей Европе, просматривая записи в социальных сетях. ФАН подробно описывал это в статье «В Болгарии разоблачили британский вымысел о применении газа «Новичок». Тогда, в 2016 году, Bellingcat заявила, что выявила уже 20 человек, причастных к стрельбе из ЗРК «Бук», и ей это удалось благодаря выложенному в Интернете списку личного состава 53-й зенитно-ракетной бригады российской армии, чье появление там она объясняет падением дисциплины в российской армии. Адреса сайтов с такой информацией почему-то не сообщила.

В качестве своих помощников Bellingcat называет российское интернет-издание Insider и международное объединение расследующих журналистов Inform Napalm. Вот интернет-страница со множеством «доказательств», представленная последним на девяти языках. Называется материал «Последний рейс российского солдата для MH17». Там фотографии со страницы в «ВКонтакте» Дмитрия Зубова, где указано, что он служил в 147-м АБМО РФ. Расследующие журналисты расшифровывают АБМО как «автомобильный батальон материального обеспечения», хотя на самом деле аббревиатура означает «автомобильная база министерства обороны». Но зато адрес «знатоки» указали почти правильно: Москва, Рублевское шоссе, 68. Только, переписывая его с сайта Министерства обороны РФ, забыли «корпус 2» написать. Но интересно другое: Bellingcat утверждает, что 53-я зенитно-ракетная бригада дислоцирована в Курской области, к западу от поселка Маршал Жуков.

Тогда возникает вопрос: а что, у этой бригады своих тягачей для перевозки ЗРК нет? Даже если случилось чудо и они все одновременно сломались, то у министерства обороны поближе транспорта не нашлось и пришлось его из далекой Москвы гнать? Вы бы, господа-фальсификаторы, хоть бы перед изготовлением фейков сговаривались.

Далее Inform Napalm публикует фото, которые Дмитрий Зубов выложил на аккаунте в «ВКонтакте». Мало того что он фотографировал зачем-то множество дорожных указателей на всем своем пути на Украину, давая таким образом определить свое местонахождение, так он еще под каждым фото писал, сколько дней ему до демобилизации осталось, а в конце сообщает ее дату и этим «доказывает», что ЗРК «Бук» попал в Донбасс как раз накануне 17 июля 2014 года. Неслыханно «повезло» с ним «независимым» журналистам. Это такое везение, по сравнению с которым и рояль в кустах кажется самым заурядным событием. Но и это еще не все! Дмитрий Зубов как по заказу еще и путевой лист в аккаунте публикует. Всякое видел в социальных сетях, но чтобы путевой лист...

В принципе все подобного рода «доказательства из социальных сетей», которые так любят западные журналисты, никакой ценности не представляют. Любой может создать аккаунт на любое имя в какой угодно социальной сети. Выложить туда заранее подготовленные фото, написать нужный текст, сфотографировать это, а затем, заметая следы, аккаунт удалить. Вот и Inform Napalm пишет, что после их «разоблачения» страница Дмитрия Зубова в «ВКонтакте» была якобы поспешно удалена.

После «убедительных» доказательств на конференции в 2016 году ОСГ сенсационных заявлений не делала почти два года. То ли устанавливала личности оставшихся 80 русских зенитчиков, то ли проверяла, не выложил ли кто-нибудь в Интернете приказ руководства РФ об уничтожении малайзийского авиалайнера. 24 мая 2018 года ОСГ опубликовала отчет с фотографиями крупных обломков корпуса и сопла ракеты ЗРК «Бук», а на следующий день глава ОСГ Уилберт Паулиссен на пресс-конференции продемонстрировал их журналистам и заявил, что это части от той самой ракеты, которая сбила авиалайнер, и изготовлена она в российском городе Долгопрудном в Московской области. Он сообщил номера ее корпуса и сопла и попросил всех, кому что-нибудь известно об этой ракете, связаться с ОСГ.

Вскоре с ОСГ связалось Долгопрудненское научно-производственное предприятие, где ракета была изготовлена, и представило рассекреченные советские документы, из которых следовало, что данная ракета была произведена 24 декабря 1986 года, а 29 декабря была отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду в город Теребовле Тернопольской области Украинской ССР, а после распада Советского Союза эта часть вошла в состав украинской армии. Разумеется, западные СМИ сразу объявили документы фейком Кремля, но почему-то ОСГ не стала проводить экспертизу их подлинности. Она также отказалась сообщать о том, как попали к ней обломки ракеты и где они были четыре года, если все это время место падения самолета контролирует ДНР. Не были представлены и доказательства того, что именно этой ракетой был сбит самолет авиарейса МН17.

Прошел еще год, и отсутствие судебного процесса стало все сильнее вызывать неприятные вопросы к ОСГ даже у западных СМИ. Ведь после 2015 года в ходе расследования не было установлено ни одного нового неоспоримого факта о катастрофе малайзийского самолета. В конце концов, 19 июня 2019 года было объявлено, что дело будет рассматривать Окружной суд Гааги. Главный прокурор королевства Фред Вестербек обвинил бывших министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и подчиненного Леонида Харченко. Последний формально гражданин Украины, хотя живет в ДНР и, очевидно, вскоре получит российское гражданство, остальные трое — граждане России.

Об «объективности и беспристрастности» правосудия Нидерландов свидетельствует опубликованное на русском языке в ноябре 2019 года обращение ОСГ к свидетелям. В нем призывают сообщить об отдаче приказов Россией руководителям Донбасса, а взамен обещают даже переселение в другую страну, явно в Нидерланды. Обратите внимание, что свидетелей, подтверждающих причастность Украины к гибели малайзийского «Боинга», не ищут. Сценарий судебного процесса написан заранее, и проходить он будет, очевидно, так же, как расследование ОСГ: будет длиться годами, и все это время будут обвинять Россию, не предъявляя при этом никаких доказательств.

Я решил убедиться в этом лично и отправился в суд. Как и положено, зарегистрировался на сайте суда от имени ФАН и подал заявку на аккредитацию. Мне пришло ответное письмо, что все необходимые документы получены и после их рассмотрения мне сообщат, куда и когда прийти, чтобы получить пропуск.

Ждал. Дни проходили за днями, но нового письма не было. Более того, мне закрыли доступ к моей учетной записи на их сайте. Наконец, за день до начала процесса, 8 марта, в 15:31, я получил письмо, где сообщалось, что меня ждут в пресс-центре до зала суда, и выслали код для получения пропуска. Письмо было стандартной рассылкой, и там любезно приглашали посетить пресс-центр предварительно в период 5–8 марта и ознакомиться на месте с условиями работы. В моем случае это читалось как издевательство.

Вопрос о том, почему российскому журналисту высылают одобрение аккредитации в самый последний момент, мы оставим на совести организаторов процесса, которые на своем сайте многократно пишут, что он проводится в обстановке максимальной прозрачности и открытости.

По телевидению Нидерландов новость о предстоящем процессе затмила даже информацию о коронавирусе. При этом все время обсуждают, сможет ли суд доказать виновность России. Видно, что процесс намечается настолько «объективным», что возможную виновность Украины даже рассматривать не собираются. Впрочем, чему тут удивляться: ведь в ОСГ, на основе материалов которой состоится процесс, работали и украинские следователи, и никого тут это не смущает.

Сейчас перед входом в суд скопилось множество журналистов из разных стран. Стоит целая шеренга микроавтобусов со спутниковыми антеннами. Журналисты ждут начала процесса.

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