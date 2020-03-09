Родственники Заворотнюк обратились к святой Матроне ради исцеления актрисы

Москва, 9 марта. Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, пытаются найти исцеление в религии. Об этом рассказала старшая дочь артистки Анна.
В Instagram девушка написала пост, в котором поделилась, что сейчас переживает непростой период в жизни, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.
«Сказать, что у меня стресс — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца», — пояснила Анна Заворотнюк.
В комментариях одна из подписчиц порекомендовала близким «прекрасной няни» посетить мощи святой Матроны Московской.
«Анечка, хотелось бы сказать, чтобы вы как можно чаще обращались к Матронушке. Я сама лично до февраля не очень верила, но теперь точно могу сказать — она слышит и помогает. Молюсь о здоровье вашей мамы», — отметила женщина.
Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех???????? и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье
Дочь актрисы ответила, что близкие Заворотнюк уже обратились к помощи православной святой.
«Были у Матронушки много раз, она нам помогает», — заявила девушка.
Помимо этого, Анна Заворотнюк опровергла слухи о плохом состоянии матери и разъяснила позицию семьи по поводу отсутствия публичной информации о ходе лечения.
«Мы никогда не будем раздувать шоу из нашей трагедии, считаю это большим грехом!» — подчеркнула дочь артистки.