Родственники Заворотнюк обратились к святой Матроне ради исцеления актрисы

Москва, 9 марта. Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, пытаются найти исцеление в религии. Об этом рассказала старшая дочь артистки Анна.

В Instagram девушка написала пост, в котором поделилась, что сейчас переживает непростой период в жизни, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Сказать, что у меня стресс — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца», — пояснила Анна Заворотнюк.

В комментариях одна из подписчиц порекомендовала близким «прекрасной няни» посетить мощи святой Матроны Московской.

«Анечка, хотелось бы сказать, чтобы вы как можно чаще обращались к Матронушке. Я сама лично до февраля не очень верила, но теперь точно могу сказать — она слышит и помогает. Молюсь о здоровье вашей мамы», — отметила женщина.

Дочь актрисы ответила, что близкие Заворотнюк уже обратились к помощи православной святой.

«Были у Матронушки много раз, она нам помогает», — заявила девушка.

Помимо этого, Анна Заворотнюк опровергла слухи о плохом состоянии матери и разъяснила позицию семьи по поводу отсутствия публичной информации о ходе лечения.