Эксперт Наньшань назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Москва, 9 марта. Распространение по всему миру новой коронавирусной инфекции продолжится до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться, по меньшей мере, до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта на импорт», — передает его слова газета «Шенмин шибао».

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Первое место среди стран с высокой смертностью от COVID-19 занимает Италия. Общее количество умерших составило порядка 370 человек, инфицировано около 7,5 тыс. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет, которым предусмотрены экстренные меры по противодействию распространению коронавируса. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусной инфекцией нового типа. Он сообщил об этом сам, при этом отметив, что чувствует себя хорошо.

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал непроверенную информацию, гуляющую в СМИ, о том, что дети не могут заразиться новой коронавирусной инфекцией. Отсутствие информации о массовых случаях заболевания вирусом детей не свидетельствует о том, что они в принципе не могут заболеть COVID-19, заметил Мясников. По его словам, пожилые люди, у которых ввиду возраста ослаб иммунитет, переносят COVID-19 чаще всего в тяжелой форме.