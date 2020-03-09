Сирия, 9 марта. Курдские боевики с применением оружия разогнали протестную акцию, убив и ранив несколько человек. Турция продолжает перебрасывать в Идлиб военную технику. В Даръа женщина с ребенком подорвалась на мине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию к западу от города Алеппо, в Даръа потеряли нескольких военнослужащих ранеными.

ВС Турции и союзные силы: направили колонну из 150 единиц техники на юг Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): потеряли одного боевика при нападении «Сил освобождения Африна» на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля и мотоцикла на севере Алеппо и в покушении на протурецкого боевика, в Дейр-эз-Зоре открыли огонь по протестующим мирным жителям.

Провинция Алеппо

Как передает новостной портал SANA, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают работы по разминированию территорий к западу от города Алеппо. По данным корреспондента, с 8.00 до 16.00 саперы прочешут районы Аз-Захра, Лерамун, Кастелло, Хан аль-Асаль и участок трассы М5 в сторону Дамаска в поисках мин-ловушек и брошенных боеприпасов.

На севере провинции в зоне контроля турецкой армии и союзных группировок прогремел взрыв. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в центре города Африн детонировала самодельная бомба, установленная на мотоцикле. Ранения получил один мирный житель, другой скончался на месте от полученных ран и ожогов. Вечером в соседнем поселении Аль-Раи взрыв другой бомбы, установленной в автомобиль, припаркованный у здания суда, ранил несколько человек. В окрестностях поселка Шаран боевики «Сирийской национальной армии» обнаружили тело со следами огнестрельных ранений. Убитый был опознан как один из членов группировки, который пропал ранее. Покушение на него и взрывы СНА связывает с деятельностью «Сил освобождения Африна», группировки подконтрольной курдским бандформированиям, члены которой устраивают диверсии в зонах контроля протурецких сил в Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько сирийских солдат погибли в результате взрыва мины в окрестностях поселка Аш-Шула, как передает новостной портал Deir Ezzor. В установке бомбы подозревают террористов «Исламского государства»1.

Как передает новостной портал Euphrates Post, в ходе разгона протестной акции, которую устроили жители города Мухаймадия у здания гражданского совета SDF. Горожане протестовали против коррупции в самоназванной администрации. Для разгона жителей в район прибыло несколько патрулей курдской милиции «Асайиш». Один из сотрудников правопорядка был ранен ножом – один из демонстрантов напал на него, когда по протестующим был открыт огонь. Еще два человека были ранены, один скончался.

Провинция Даръа

Двое военнослужащих сирийской армии были ранены в городе Тафас. Как сообщает источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), неизвестный подбросил на КПП самодельную бомбу. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, однако под подозрением спящие ячейки боевиков, которые совершили ряд диверсий в провинции в начале месяца.

Другой источник (@JennRollins1002) сообщает, что в городе Ас-Санамейн на противопехотной мине подорвалась женщина и ребенок. Взрывной снаряд находился в саду у их дома, предположительно, взрывчатка была установлена исламистами во время активных боевых действий в провинции до 2018 года. Пострадавшие были доставлены в столичный госпиталь в город Дамаск.

Провинция Идлиб

Крупный конвой ВС Турции в составе 150 транспортных средств, включая тяжелую бронетехнику и БТР пересек погранпереход «Кафр-Лусин» на севере провинции и направился в район наблюдательных пунктов на юге, о чем сообщает новостной портал Baladi News. Несмотря на действующее в провинции соглашение о прекращении огня, Анкара продолжает переправлять в САР всё новые и новые подкрепления.

1 Организация запрещена на территории РФ.