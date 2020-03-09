«Русский концерт» на украинском канале возмутил офицера ВСУ

Киев, 9 марта. Скандал разгорелся на Украине из-за трансляции концерта с участием российских артистов, в том числе тех, что находятся в черном списке Киева.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан обратил внимание, что украинский канал «Интер» показывал концерт с участием российских исполнителей. Он на своей странице в социальной сети Facebook высказал возмущение, что на телеканале шел «русский концерт».

Украинские пользователи Интернета оставили под публикацией массу гневных комментариев и осудили показ концерта, отметила «Газета.ру».

«Слов нет… Больно… В стране, где начался седьмой год войны, продолжают транслировать подобные концерты», — написала Наталія Наталія.

«Интер» — что-то мерзкое! Особенно концерты! Закрыть и забыть!» — указала Irina Bilogriva.

Позднее украинский военнослужащий разместил еще одну публикацию, в которой утверждает, что якобы не «разжигает ненависть».

По информации «Обозревателя», «Интер» показал юбилейный концерт российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Свои песни на нем исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие. Многим из этих артистов запрещен въезд в Россию, отметила Ura.ru.

Отношения между Москвой и Киевом обострились в 2014 году после государственного переворота на Украине. Новое украинское руководство объявило о резкой смене внешнеполитического курса и обвинило РФ во «вмешательстве». Москва все обвинения отвергает и неоднократно заявляла, что не причастна к гражданской войне на Украине.