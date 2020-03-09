Турция корректировала контрабандные маршруты для ПНС за счет самолета-разведчика

Мисурата, 9 марта. Турция применяет специальный разведывательный самолет ATR 72 турецкого военно-морского флота для корректировки маршрутов движения своих кораблей, перевозящих оружие, боеприпасы, боевую технику и сирийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. За счет этого турецкие власти меняли пути следования своих контрабандных судов в направлении североафриканского государства, чтобы обойти европейские наблюдательные корабли. Об этом сообщило издание almashhadlibya.com.

Авторы публикации также отметили, что данный турецкий самолет, используемый Анкарой специально для отслеживания передвижения европейских наблюдательных кораблей в Средиземном море, в минувшую субботу, 7 марта, совершил посадку в аэропорту Мисураты. Причем это воздушное судно прилетело с итальянской военной базы, куда прибыло днем ранее, 6 марта, из аэропорта Даламан на юго-западе Турции.

Таким образом, становится очевидно, почему корабли европейских стран так долго не могли пресечь контрабандные оружейные перевозки Турции по морю в Ливию. При помощи отслеживания за их передвижением за счет самолета-разведчика турецкая сторона корректировала маршруты своих судов, перевозящих смертоносные грузы для марионеточного ливийского «правительства», оккупировавшего Триполи.

Примечательно, что разведывательная деятельность Турции, скорее всего, проводилась при непосредственном участии Италии, на военной базе которой приземлялся ATR 72. Авторы материала не исключают, что турецко-катарско-итальянский альянс, оказывающий активную военную поддержку ПНС Ливии, все еще сохраняется.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало более подробно о контрабандных морских и воздушных маршрутах, используемых Турцией для поставок оружия, боевой техники и джихадистов из сирийского Идлиба на территорию Ливии. Эта военная поддержка, нарушающая эмбарго ООН, и регулярное пополнение сирийскими террористами рядов незаконных вооруженных бандформирований Файеза Сарраджа способствует дальнейшей эскалации напряженности ливийского кризиса и противоречит международным обязательствам Анкары, взятым ею по итогам берлинской конференции.

Самолет ATR 72 является двухмоторным турбовинтовым высокопланом с прямым крылом и однокилевым Т-образным оперением. Производится этот самолет франко-итальянским концерном ATR c 1988 года.