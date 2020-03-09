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Турция корректировала контрабандные маршруты для ПНС с помощью самолета-разведчика

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Турция корректировала контрабандные маршруты для ПНС за счет самолета-разведчика

Мисурата, 9 марта. Турция применяет специальный разведывательный самолет ATR 72 турецкого военно-морского флота для корректировки маршрутов движения своих кораблей, перевозящих оружие, боеприпасы, боевую технику и сирийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. За счет этого турецкие власти меняли пути следования своих контрабандных судов в направлении североафриканского государства, чтобы обойти европейские наблюдательные корабли. Об этом сообщило издание almashhadlibya.com.

Турция корректировала контрабандные маршруты для ПНС за счет самолета-разведчика

Авторы публикации также отметили, что данный турецкий самолет, используемый Анкарой специально для отслеживания передвижения европейских наблюдательных кораблей в Средиземном море, в минувшую субботу, 7 марта, совершил посадку в аэропорту Мисураты. Причем это воздушное судно прилетело с итальянской военной базы, куда прибыло днем ранее, 6 марта, из аэропорта Даламан на юго-западе Турции.

Таким образом, становится очевидно, почему корабли европейских стран так долго не могли пресечь контрабандные оружейные перевозки Турции по морю в Ливию. При помощи отслеживания за их передвижением за счет самолета-разведчика турецкая сторона корректировала маршруты своих судов, перевозящих смертоносные грузы для марионеточного ливийского «правительства», оккупировавшего Триполи.

Турция корректировала контрабандные маршруты для ПНС за счет самолета-разведчика

Примечательно, что разведывательная деятельность Турции, скорее всего, проводилась при непосредственном участии Италии, на военной базе которой приземлялся ATR 72. Авторы материала не исключают, что турецко-катарско-итальянский альянс, оказывающий активную военную поддержку ПНС Ливии, все еще сохраняется.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало более подробно о контрабандных морских и воздушных маршрутах, используемых Турцией для поставок оружия, боевой техники и джихадистов из сирийского Идлиба на территорию Ливии. Эта военная поддержка, нарушающая эмбарго ООН, и регулярное пополнение сирийскими террористами рядов незаконных вооруженных бандформирований Файеза Сарраджа способствует дальнейшей эскалации напряженности ливийского кризиса и противоречит международным обязательствам Анкары, взятым ею по итогам берлинской конференции.

Турция корректировала контрабандные маршруты для ПНС за счет самолета-разведчика

Самолет ATR 72 является двухмоторным турбовинтовым высокопланом с прямым крылом и однокилевым Т-образным оперением. Производится этот самолет франко-итальянским концерном ATR c 1988 года.

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