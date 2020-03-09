Эксперт Федосеев заявил о возможном росте цен на автомобили в России в 2020 году

Москва, 9 марта. Эпидемия коронавируса наряду с обвалом мировых рынков повысит стоимость автомобилей в России в этом году на 10%. Об этом заявил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

В понедельник сообщалось о том, что нефтяные котировки обвалились на 30%. Причиной тому послужила неспособность стран ОПЕК+ достигнуть договоренности об изменении параметров сделки и ее продлении.

Курсы доллара и евро к рублю выросли на этой неделе на международном валютном рынке. Доллар поднялся до 75 рублей, а евро до отметки в 85,75 рубля.

Федосеев считает, что ряд моделей автомобилей может подешеветь из-за низкого спроса, но не все так просто, потому что в России наблюдается падение рынка, и оно будет продолжаться. Это приведет к тому, что в цена на автомобили будет расти.

«Причин несколько, первая — это утильсбор. Он даст рост минимум на 2–3%. Официальная инфляция составит около 4–5%, поэтому повышение составит 6–8%», — заявил эксперт.

Кроме того, если к этому добавить сложившуюся ситуацию с коронавирусом, то будет сложно спрогнозировать точную цену на товар, но она может вырасти еще на 3–4%.

Ранее сообщалось, что сделка стран ОПЕК+ по снижению добычи нефти была не в интересах России. По словам вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева, сокращаемые объемы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли, передает «Газета.Ru».