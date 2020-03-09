Малькевич назвал акцию «со стульями» у консульства РФ в Гааге пропагандистским фейком

В Гааге 8 марта проходили общественные слушания, посвященные разбору крушения самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysian Airlines в небе над Донбассом. В тот же день многие западные и некоторые российские СМИ растиражировали информацию, будто родственники погибших в катастрофе людей выставили на лужайке перед российским консульством в Гааге 298 стульев — столько, сколько было жертв. Однако пробывший в этом городе весь день и побывавший на общественных слушаниях директор Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отрицает проведение какой бы то ни было акции и даже просто наличие стульев перед зданием представительства России.

В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что мы столкнулись с конструированием очередной фальшивки, являющейся продуктом информационной войны, которую Запад ведет против нашей страны.

«Ребята, я был в Гааге — и помимо меня еще тьма людей! И никто никакой акции не видел! Более того, я впервые вижу настолько нагло слепленный фейк: опубликована фотография, на которой изображены два ряда белых стульев (причем непонятно, на какой именно лужайке), а рядом табличка, на которой написано, что Россия, мол, «во всем виновата». У меня вопрос: а вы где, собственно, взяли эту фотографию? И почему я должен поверить, что это лужайка именно перед российским консульством: ведь на ее фоне не видно ни самого консульства, ни флага — вообще ни черта нету!», — рассказывает собеседник ФАН.

Таким образом, продолжает политолог, мы логично возвращаемся к теме, которую активно исследует Фонд защиты национальных ценностей, а именно фейковые новости. По словам Малькевича, он удивлен тем, насколько просто происходит теперь манипуляция массовым сознанием.

«То есть достаточно просто опубликовать фото каких-то стульев в соцсетях — и писать все что угодно! Например, «Возмущенные люди собрались у Кремля» — то есть теперь получается, что уже даже не нужно показывать, что акция проходит именно рядом с посольством. И даже людей не нужно: можно провести на любой лужайке инсталляцию — и на это ведутся крупные российские федеральные СМИ!» — заявил собеседник ФАН.

Политолог назвал данный фактор одной из причин, по которой Россия проигрывает Западу в информационной войне.

«А почему мы должны выигрывать, если сейчас люди, не связанные с нашей страной, не получающие от нас денег, просто по велению сердца (потому что они возмущены) проводят в Голландии серию мероприятий против официальной версии крушения Boeing — и на которые собирается куча людей — а мы об этом у себя в России не рассказываем! Зато рассказываем про некие фейковые инсталляции», — возмущен Малькевич.

По словам директора Фонда защиты национальных ценностей, он не верит, что родственники погибших людей самостоятельно могли додуматься до настолько странной акции, сам ее характер которой говорит о том, что она была организована из некого единого центра, а не оказалась спонтанным выражением горя родственников погибших в авиакатастрофе людей.

«Я нахожусь в серьезном шоке, — признался собеседник ФАН. — И этот материал обязательно войдет в тот индекс фейков, который ежемесячно представляется на площадке Общественной палаты России. Должен сказать, что в данном случае мы столкнулись с очень ярким эпизодом информационной войны против нашей страны».

Малькевич также побывал на самих общественных слушаниях в Гааге, посвященных разбору крушения самолета Boeing рейса MH17. По его словам, там практически не было журналистов из России — только «один порядочный человек» из «Комсомольской правды», при том, что собравшиеся активно критиковали возможность причастности РФ к трагедии в небе над Донбассом.