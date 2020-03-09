Пугачева на фоне слухов о болезни не пришла на новый показ Юдашкина

Москва, 9 марта. В Кремлевском дворце прошел показ новой осенне-летней коллекции российского кутюрье Валентина Юдашкина. Алла Пугачева на фоне слухов о болезни не пришла на шоу своего старого знакомого.

Отмечается, что примадонна была приглашена на мероприятие, но несмотря на масштабность, пропустила его по неизвестным причинам. Вероятно, поддержать своего друга ей помешали проблемы со здоровьем.

Недавно Пугачева сообщила, что не сможет провести традиционный праздник желтых цветов. В этот раз начало весны за примадонну отметили ее поклонники.

Между тем показ Юдашкина прошел с небывалым размахом. Шоу посетили многие знаменитости. В частности, оценить коллекцию пришла дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а также Алсу, Зара, Юлия Савичева, Анастасия Макеева, Валерия, Глюкоза и Жасмин. Кроме того, зрителями шоу стали Александр Буйнов, Витас, Николай Басков, композитор Игорь Крутой, продюсер Иосиф Пригожин, актер Дмитрий Дюжев и другие.

Новая коллекция Юдашкина демонстрирует заметное влияние голландской и бельгийской живописи, а именно натюрморта. Модели показали наряды из конопли, бамбука, винила и хлопка. Гости были впечатлены многообразием форм и цветов представленных костюмов.

Ранее популярная в 90-е годы певица Лика Стар поделилась, как обманула Аллу Пугачеву. Поп-исполнительница рассказала, что выдала лосины, купленные на рынке, за наряд от Юдашкина, передавало Федеральное агентство новостей.