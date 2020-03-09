Saudi Aramco хочет с помощью снижения цен на нефть захватить часть рынка России

Москва, 9 марта. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть для ослабления позиций России на мировом рынке, заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и неназванных представителей Эр-Рияда.

По данным газеты, такой шаг саудовской корпорации — «элемент агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка». Издание указывает, что в субботу вечером Saudi Aramco уведомила покупателей о снижении стоимости на поставки нефти во многие страны. Отмечается, что саудовская компания пообещала снизить стоимость на поставки черного золота в США на семь долларов за баррель, в страны Северной Европы — на восемь долларов, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на шесть долларов.

Представитель властей Саудовской Аравии сообщил WSJ, что снижение цен направлено на ослабление российских позиций. При этом издание подчеркивает, что саудовская корпорация пошла на такой шаг после провальных переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти.

Утром в понедельник произошел обвал нефтяного рынка. На фоне этого курсы евро и доллара к рублю сильно взлетели, отметил RT.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи черного золота из-за упавшего спроса из-за коронавируса. Россия настаивала сохранить текущие договоренности по добыче нефти на второй квартал, указала «Газета.ру».