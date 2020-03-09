Премьер Белоруссии назвал падение цен на нефть возможностью договориться с Россией

Москва, 9 марта. Падение цен на нефть дает Минску больше возможностей в переговорах с Россией. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Это сегодня [дает] дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — цитирует агентство «БелТА» слова Румаса.

Цена нефти марки Brent опустилась до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Стоимость барреля нефти марки Brent в 01.02 по московскому времени снизилась на 14 долларов (-31%), а цена нефти марки WTI опустилась до 30,27 доллара за баррель (-27%). Об этом напоминает RT.

Министерство финансов России выпустило заявление, в котором прокомментировало падение стоимости нефти. В нем говорится, что Фонд национального благосостояния России (ФНБ) сможет в течение 6–10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25–30. Кроме того, для поддержания финансовой стабильности вместо заимствования на рынках через аукционы Облигаций федерального займа (ОФЗ), скорее всего, будут найдены альтернативные источники денег.

Курсы евро и доллара по отношению к рублю взлетели на международном рынке на фоне обрушения цен на нефть. По последним данным, европейская валюта достигла отметки в 86 рублей, а американская — в 75 рублей.