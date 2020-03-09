Хирург Платохин раскритиковал неадекватную тягу звезд к пластическим операциям

Москва, 9 марта. Известный пластический хирург Владимир Платохин усомнился в адекватности звезд шоу-бизнеса, которые ложатся под нож ради пластики.

Хирург критически относится к современным тенденциям и представлениям о красоте. По его словам, перекраивание собственной внешности не приносит ничего хорошего. Он подчеркнул, что результат преображения во многом зависит от квалификации врача. Если за дело берется дилетант, то он может оплошать и испортить клиенту не только лицо, но и жизнь.

«Если кому-то делают подтяжку лица или блефаропластику, это не должно бросаться в глаза. Их делают тысячи женщин, но мы видим результат — сотни неутешительных случаев», — рассказал Платохин.

Платохин считает, что современным звездам присуща неадекватная тяга к подобным операциям и процедурам. Пластическому хирургу кажется, что у некоторых артистов происходит раздвоение личности, передают «Народные новости».

«Когда они смотрят в зеркало, то видят другого человека, потом приходят к врачу и говорят «делайте так», приходят ко второму, и уже пятый-шестой врач уродует звезд окончательно», — пояснил хирург.

Он привел в качестве примера Любовь Алферову, которая имеет большой и печальный опыт работы с пластическими хирургами, а также Любовь Успенскую.