Курсы доллара и евро возросли до 75 и 86 рублей

Москва, 9 марта. Курсы европейской и американской валют к рублю взлетели на международном рынке на фоне обрушения цен на нефть.

Согласно последним данным, евро достиг отметки в 86 рублей, доллар — 75 рублей.

Обвал курса рубля стал следствием ситуации на рынке нефти. После провала на переговорах в Вене представителей стран ОПЕК+ стоимость нефти марок Brent и WTI упала на 30%, отметил RT.

На переговорах страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи топлива в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, против этой идеи выступила, в частности, Россия. Москва предложила продлить текущие договоренности на второй квартал, указал «ФедералПресс».