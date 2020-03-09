Лобода похвасталась фото в розовой шубе Тиля Линдеманна

Москва, 9 марта. Украинская поп-дива Светлана Лобода похвасталась перед поклонниками фотографией в розовой шубе вокалиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

В Сети уже давно ходят слухи о романе между Лободой и Линдеманном. Эти разговоры подпитывали сами артисты, а вскоре украинская певица даже снялась в клипе стороннего проекта немецкого музыканта Lindemann.

Однако украинская звезда не намерена останавливаться и уверенно использует любой момент, чтобы привлечь к себе внимание. Еще в конце февраля она выложила на первый взгляд непримечательное фото.

«Любимый лук», — подписала снимок Лобода.

На кадрах певица изображена в розовой шубе, одетой поверх голого торса, но подписчики сразу поняли намек.

«Шубку Тиль одолжил?», «Любимый лук Тиля!», «Тиль поделился, не иначе!» — написали поклонники, заметив, что у фронтмена Rammstein когда-то была точно такая же шуба.

Совсем недавно исполнительница все же решила раскрыть карты, показав, откуда взялся экстравагантный предмет гардероба. Артистка выложила новое фото, которое представляет собой коллаж из двух снимков. На одном из них изображен Линдеманн, а на другом сама Лобода, при этом на обоих надета та самая шуба.

«Lass es brennen heute, honey!» — озаглавила пост певица, указав ссылку на страницу немецкого музыканта.

В этот раз украинская звезда по непонятным причинам отключила комментарии к записи.