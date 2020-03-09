Экономист объяснил падение рубля и нефти начатой Саудовской Аравией ценовой войной

Серьезное падение нефтяных котировок к 30 долларам за баррель нефти Brent произошло после того, как были разорваны торговые соглашения стран ОПЕК+; Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Падение нефти

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне рухнула на 42,6%, тем самым упав до $31,74 за баррель. В то же время стоимость апрельского фьючерса нефти WTI рухнула на 48,9% и на данный момент находится на отметке в $27,72 за баррель.

Падение нефти происходит на фоне сообщений, что странам ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса не черное золото из-за вспышки коронавируса.

ОПЕК предложила снизить добычу нефти на 1,5 миллионов баррелей за сутки до конца 2020 года. Но Казахстан и Россия выступили против этого предложения. Так, российская сторона настаивала на продлении текущих соглашений только на второй квартал.

Ценовая война

Как отметил Артем Деев, серьезное падение нефтяных котировок к 30 долларам за баррель нефти Brent произошло после того, как были разорваны торговые соглашения стран ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться, сделка была аннулирована (с апреля соглашения о снижении добычи нефти не будут действовать).

«После отказа российской стороны Саудовская Аравия начала ценовую войну, сообщив о снижении цен и увеличении добычи нефти (таким образом надеясь получить больше покупателей и вынудить страны ОПЕК+ вернуться за стол переговоров). Продавать нефть по цене 30 долларов за бочку — невыгодно для России (для пополнения бюджета нужна цена выше 42,4 доллара за баррель, все, что сверху — пополняет Фонд национального благосостояния). Даже для экономики США продавать сланцевую нефть нужно минимум по 40 долларов», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, такая низкая цена и паника на рынках негативно скажется на мировой экономике, она серьезно замедлится. Что касается рубля, то, по словам Деева, нефть всегда его поддерживала и обвал курса национальной валюты связан как раз с мощным падением котировок.

«Чтобы поддержать рубль Минфин в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту и начнет продавать доллары. Компенсировать потери для бюджета и, как следствие, стабилизировать курс рубля, будут за счет средств ФНБ, который сейчас достиг около 7% ВВП», — заключил Артем Деев.

Управляющий директор Berkeley Research Group LLC Бранко Терзик, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг падения нефти, рассказал, что за счет демпинга Саудовская Аравия может потеснить многих производителей, в том числе Соединенные Штаты. Он добавил, что спрос на нефть ослаб из-за Китая.

На фоне обвала рынка нефти эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs не исключили, что цена на черное золото за баррель упадет до 20 долларов.